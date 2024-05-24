Старейший памятник Илье Репину в России признан выявленным объектом культурного наследия в Петербурге

Он был создан в 1951 году скульптором Матвеем Манизером и архитектором Валерианом Кирхоглани Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе Санкт-Петербурга признали выявленным памятником, передает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства города в своем телеграм-канале.
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