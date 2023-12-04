Правые в Европе: уже не только против миграции, но и за справедливость Понятие правых политиков на Западе серьёзно мутировало, и сейчас его проще всего объяснить от противного: правый — это "тот, кто не ультралиберал".
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