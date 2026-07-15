Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 072 подписчика

Лишь бы выжить. Европа решила потягаться с Россией в ракетной гонке

Лишь бы выжить. Европа решила потягаться с Россией в ракетной гонке

Через неделю после саммита НАТО в Анкаре на встрече "коалиции желающих" в понедельник в Париже девять европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, договорились о создании интегрированной коалиции по защите от баллистических ракет вместе с Украиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии