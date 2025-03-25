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Царьград

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Заместитель министра Польши Шейна признался в борьбе с алкоголизмом

Заместитель министра Польши Шейна признался в борьбе с алкоголизмом

Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна признался в алкоголизме. Он выразил благодарность врачам и близким за поддержку.

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