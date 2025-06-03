Уволившихся сотрудников начали "заманивать" обратно. Делают ли так на Алтае

Специалисты, возвращающиеся в былое место, не требуют расходов на адаптацию с готовы работать с первого дня Кризис на российском кадровом рынке заставляет работодателей придумывать всё новые способы для привлечения сотрудников.
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