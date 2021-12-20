Стартует Всероссийская акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»

С 20 декабря 2021 года во всех регионах страны начнется ставшая уже традиционной Всероссийская акция профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз».
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