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Стартует Всероссийская акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»

Стартует Всероссийская акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»

С 20 декабря 2021 года во всех регионах страны начнется ставшая уже традиционной Всероссийская акция профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз».

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