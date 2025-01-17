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Царьград

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Украина и Великобритания заключили 100-летнее партнерство: колония или союз?

Украина и Великобритания заключили 100-летнее партнерство: колония или союз?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил Украину, где с Владимиром Зеленским подписал соглашение о 100-летнем партнёрстве, включающем сотрудничество в обороне и технологиях.

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Комментарии
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Амара Карпова
Мы не рабы, рабы не мы...😂😅
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