Почему в ссср не было безработицы

По теме: Почему смартфон быстро разряжается, что делать. Давайте отвечать на этот вопрос: все предприятия нормально работали; у всех трудоспособных людей, кто не учился очно, была работа с хорошей зарплатой по месту жительства, о всех населённых пунктах количество трудоспособных людей, количество жилья и количество рабочих мест было хорошо сбалансировано, но в сельской местности из-за сезонности работ зимой не было работы для мужчин (у женщин домашней работы всегда много); все трудоспособные люди, кроме тех, кто учился очно, работали, зарабатывали, производили нужную стране и народу продукцию; у всех работающих была зарплата, позволяющая покупать всё необходимое.