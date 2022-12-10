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Тренер Оливейры: «Чарльз заслуживает встретиться с победителем боя между Махачевым и Волкановски»

Диего Лима, тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры, считает, что боец должен подраться с победителем боя Ислам Махачев – Алекс Волкановски.

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