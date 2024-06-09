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«Мы видим рост числа туристических поездок в Россию»

«Мы видим рост числа туристических поездок в Россию»

За три года объем туристического потока внутри России вырос почти на треть, рассказал «Известиям» в интервью на Петербургском экономическом форуме заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

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