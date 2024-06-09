«Мы видим рост числа туристических поездок в Россию»

За три года объем туристического потока внутри России вырос почти на треть, рассказал «Известиям» в интервью на Петербургском экономическом форуме заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии