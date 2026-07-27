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Суд во Франции приговорил 22 масонов из ложи «Атанор» к тюремным срокам

Суд во Франции приговорил 22 масонов из ложи «Атанор» к тюремным срокам

Суд во Франции признал 22 члена масонской ложи «Атанор» виновными в совершении многочисленных тяжких преступлений, включая убийство, покушение на убийство, вымогательство и создание преступной группировки.

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