Суд во Франции приговорил 22 масонов из ложи «Атанор» к тюремным срокам

Суд во Франции признал 22 члена масонской ложи «Атанор» виновными в совершении многочисленных тяжких преступлений, включая убийство, покушение на убийство, вымогательство и создание преступной группировки.
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