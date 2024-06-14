В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов

Поправки к закону, которые разрешают переносить захоронения советских воинов, включая их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию, одобрили в Литве, об этом 13 июня сообщает издание LRT.
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