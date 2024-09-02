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Царьград

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Число жертв катастрофы вертолёта на Камчатке увеличилось до 18 человек

Число жертв катастрофы вертолёта на Камчатке увеличилось до 18 человек

Спасатели обнаружили тело ещё одного человека, погибшего при падении Ми-8.Спасатели МЧС России обнаружили на Камчатке тело ещё одного человека, погибшего при крушении вертолёта Ми-8.

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