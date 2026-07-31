Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск пытался выгородить Владимира Зеленского, объявив о якобы российском происхождении неопознанного объекта, упавшего в стране.
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