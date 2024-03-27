Травма Кварацхелии и сейв Мамардашвили в серии пенальти: Грузия обыграла Грецию и впервые в истории вышла на Евро

В ночь на среду определились три последних участника чемпионата Европы по футболу в Германии. Грузия потеряла в дополнительное время Хвичу Кварацхелию из-за травмы, но сломила сопротивление Греции в серии пенальти и впервые примет участие в финальной части турнира.