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Травма Кварацхелии и сейв Мамардашвили в серии пенальти: Грузия обыграла Грецию и впервые в истории вышла на Евро

Травма Кварацхелии и сейв Мамардашвили в серии пенальти: Грузия обыграла Грецию и впервые в истории вышла на Евро

В ночь на среду определились три последних участника чемпионата Европы по футболу в Германии. Грузия потеряла в дополнительное время Хвичу Кварацхелию из-за травмы, но сломила сопротивление Греции в серии пенальти и впервые примет участие в финальной части турнира.

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