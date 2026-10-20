«Когда я смотрел, как может забить мяч ЦСКА, то понимал, что это либо стандарт, либо дальний удар Облякова, либо, условно, как они заработали пенальти - нападающий Лусиано был абсолютно выключен из игры, - отметил российский тренер Леонид Слуцкий, оценивая игру ЦСКА в матче 11-го тура Альфа-Банк РПЛ с московским «Динамо» (1:3).