«Когда я смотрел, как может забить мяч ЦСКА, то понимал, что это либо стандарт, либо дальний удар Облякова, либо, условно, как они заработали пенальти - нападающий Лусиано был абсолютно выключен из игры, - отметил российский тренер Леонид Слуцкий, оценивая игру ЦСКА в матче 11-го тура Альфа-Банк РПЛ с московским «Динамо» (1:3).
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