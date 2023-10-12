Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Терентьев
    ХАМАС израсходовал свой военный потенциал, Израиль должен остановиться.Лавров вступил в ...
  • Дмитрий Шершов
    кроме РоссииТы грубишь госуда...
  • ШКИПЕР
    « Теперь российский комитет не сможет получать деньги от НОК. » А МОК тоже не получит денег от России.В ОКР назвали реш...

Вступил в силу закон, наказывающий за сбор некоторых краснокнижных грибов и растений

Вступил в силу закон, наказывающий за сбор некоторых краснокнижных грибов и растений

В России вступил в силу закон о запрете сбора некоторых видов краснокнижных грибов и растений. Федеральный закон устанавливает уголовную ответственность за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот занесенных в Красную книгу РФ растений и грибов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх