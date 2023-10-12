Вступил в силу закон, наказывающий за сбор некоторых краснокнижных грибов и растений

В России вступил в силу закон о запрете сбора некоторых видов краснокнижных грибов и растений. Федеральный закон устанавливает уголовную ответственность за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот занесенных в Красную книгу РФ растений и грибов.
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