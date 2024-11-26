Маркетолог Бастрыкина раскрыла обман на кассе с ворованными картами

Маркетолог Анастасия Бастрыкина рассказала о возврате старой схемы мошенничества в магазинах: злоумышленники предлагают оплату покупок с их картой ради наличных, что часто оказывается обманом с использованием краденых карт.
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