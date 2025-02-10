На пожаре в Калуге пострадали два человека

Вечером в воскресенье в Калуге произошел пожар, в результате которого пострадали два человека. Звонок в пожарную охрану поступил 9 февраля в 22 часа 23 минуты - на улице Нефтебаза огонь охватил жилой дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии