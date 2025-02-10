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Калуга-поиск

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На пожаре в Калуге пострадали два человека

На пожаре в Калуге пострадали два человека

Вечером в воскресенье в Калуге произошел пожар, в результате которого пострадали два человека. Звонок в пожарную охрану поступил 9 февраля в 22 часа 23 минуты - на улице Нефтебаза огонь охватил жилой дом.

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