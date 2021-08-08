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Трамп заявил, что был прав, когда говорил о лабораторном происхождении COVID-19

Трамп заявил, что был прав, когда говорил о лабораторном происхождении COVID-19

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в рамках беседы с журналистами в субботу, что был прав, когда говорил о лабораторном происхождении коронавируса нового типа.

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Михаил Зикеев
Маразм крепчает. До каких пор, мировое сообщество, будет терпеть эти лживые высказывания.

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