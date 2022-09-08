Путин обвинил сносящие советские памятники страны в глумлении над историей

Путин обвинил сносящие памятники советским воинам страны в глумлении над историей Президент России Владимир Путин в своем видеообращении к Путин обвинил сносящие памятники советским воинам страны в глумлении над историей Президент России Владимир Путин в своем видеообращении к церемонии открытия в Донецкой народной республике (ДНР) восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» выступил с обвинением в адрес ряда стран в которых сносят памятники советским воинам, сообщает ТАСС.