Водитель большегруза, виновный в гибели двух человек в Иркутской области, получил больше 10 лет колонии

В Иркутской области суд вынес приговор водителю большегрузного трактора "Ситрак", которому было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.
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