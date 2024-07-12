Простой физический тест покажет сколько лет вам осталось прожить

Группа врачей из Университета Гама Филью (Бразилия) разработала «тест на вставание из положения сидя» (SRT), в котором человек садится на пол в положение со скрещенными ногами, а затем встаёт без поддержки, чтобы измерить силу и гибкость своих пациентов.
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