Простой физический тест покажет сколько лет вам осталось прожить

Группа врачей из Университета Гама Филью (Бразилия) разработала «тест на вставание из положения сидя» (SRT), в котором человек садится на пол в положение со скрещенными ногами, а затем встаёт без поддержки, чтобы измерить силу и гибкость своих пациентов.