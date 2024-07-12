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Простой физический тест покажет сколько лет вам осталось прожить

Простой физический тест покажет сколько лет вам осталось прожить

Группа врачей из Университета Гама Филью (Бразилия) разработала «тест на вставание из положения сидя» (SRT), в котором человек садится на пол в положение со скрещенными ногами, а затем встаёт без поддержки, чтобы измерить силу и гибкость своих пациентов.

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