Когда твой близкий — чудовище. Жуткие истории жен маньяков, которые ничего не подозревали

Майя Majesty

Придет время и наука и этот "ген маньяка" расшифрует. Сегодня же это помешательство больше похоже на переизбыток информации, которую гормональный фон человека "не переваривает" правильно. Особенно в подростковом возрасте.Это влияет на формирование в дальнейшем и взрослого человека. Детей надо беречь и всеми силами не допускать к ним агрессивных, токсичных людей. Всякое СМИ, которое любит смаковать все отвратительное! Хотя бы с этого каждый должен начать!