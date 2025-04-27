ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Когда твой близкий — чудовище. Жуткие истории жен маньяков, которые ничего не подозревали

Когда твой близкий — чудовище. Жуткие истории жен маньяков, которые ничего не подозревали

Сложно поверить, что жены известных серийных убийц не подозревали, чем занимались их благоверные. Они закрывали глаза на измены и импотенцию, продолжая жить с «примерными семьянинами», а о преступлениях узнавали, когда было уже слишком поздно.

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Комментарии
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Майя Majesty
Придет время и наука и этот &quot;ген маньяка&quot; расшифрует. Сегодня же это помешательство больше похоже на переизбыток информации, которую гормональный фон человека &quot;не переваривает&quot; правильно.  Особенно в подростковом возрасте.Это влияет на формирование в дальнейшем и взрослого человека. Детей надо беречь и всеми силами не допускать к ним агрессивных, токсичных людей. Всякое СМИ, которое любит смаковать все отвратительное! Хотя бы с этого каждый должен начать!
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