Сложно поверить, что жены известных серийных убийц не подозревали, чем занимались их благоверные. Они закрывали глаза на измены и импотенцию, продолжая жить с «примерными семьянинами», а о преступлениях узнавали, когда было уже слишком поздно.
Когда твой близкий — чудовище. Жуткие истории жен маньяков, которые ничего не подозревали
Комментарии
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Майя Majesty
Придет время и наука и этот "ген маньяка" расшифрует. Сегодня же это помешательство больше похоже на переизбыток информации, которую гормональный фон человека "не переваривает" правильно. Особенно в подростковом возрасте.Это влияет на формирование в дальнейшем и взрослого человека. Детей надо беречь и всеми силами не допускать к ним агрессивных, токсичных людей. Всякое СМИ, которое любит смаковать все отвратительное! Хотя бы с этого каждый должен начать!
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