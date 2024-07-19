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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированный склад ВСУ с беспилотниками

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированный склад ВСУ с беспилотниками

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированный склад с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и точку взлета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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