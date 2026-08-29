Тренер «Галатасарая» Бурук: «Батраков станет важным игроком для команды»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал игру новичка команды российского полузащитника Алексея Батракова в матче 3-го тура чемпионата Турции с «Гезтепе» (3:2).
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