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Тренер «Галатасарая» Бурук: «Батраков станет важным игроком для команды»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал игру новичка команды российского полузащитника Алексея Батракова в матче 3-го тура чемпионата Турции с «Гезтепе» (3:2).

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