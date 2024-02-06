Царьград Инфографика/Коллаж Царьграда Стационары освобождённых территорий раскрывают русским освободителям страшные тайны.
Раненые солдаты ВСУ бесследно исчезают: Один штамп раскрыл страшную правду
Комментарии
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Ольга Степанова
В первую очередь детей вывозили из русскоговорящих регионов. Так и мобилизация идет в первую очередь из этих же регионов. Получается что уничтожается русскоговорящее население.
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1 час.
Evgenija Palette
И еще смеют упрекать наших за то, что они вывозили донбасских детей на отдых... Тут впору - всех детей вывезти, чтобы фашистам не досталось детской крови...
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1 час.
Evgenija Palette
А они еще НЕ ВСЕ Эйфелеву башню увидели... Да Рейхстаг видели только на картинке... Им бы воочию. Потрогать... А потом - опять в свои "евросоюзные" БРЕДНИ...
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59 мин.
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