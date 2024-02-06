Раненые солдаты ВСУ бесследно исчезают: Один штамп раскрыл страшную правду

Ольга Степанова В первую очередь детей вывозили из русскоговорящих регионов. Так и мобилизация идет в первую очередь из этих же регионов. Получается что уничтожается русскоговорящее население.

Evgenija Palette И еще смеют упрекать наших за то, что они вывозили донбасских детей на отдых... Тут впору - всех детей вывезти, чтобы фашистам не досталось детской крови...