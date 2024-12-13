Ракетные удары нанесены по военным аэродромам в Полтавской и Ивано-Франковской областях Украины Российские крылатые ракеты, выпущенные с бортов ракетоносцев ВКС РФ, добрались до целей.
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Ракетные удары нанесены по военным аэродромам в Полтавской и Ивано-Франковской областях Украины Российские крылатые ракеты, выпущенные с бортов ракетоносцев ВКС РФ, добрались до целей.
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