Минобороны: российские десантники близ Артемовска захватили опорник ВСУ

К северу от Артемовска штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск в ходе ведения активной обороны захватили опорный пункт и уничтожили бронетехнику украинской армии, сообщает сайт министерства обороны России.
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