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Энергетики с 1 марта будут продавать по паспорту

Энергетики с 1 марта будут продавать по паспорту

В России с 1 марта вступит в силу запрет на продажу энергетических напитков школьникам. Ограничение уже действовало в отдельных регионах, а теперь распространится на всю страну, сообщил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

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