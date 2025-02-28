Энергетики с 1 марта будут продавать по паспорту

В России с 1 марта вступит в силу запрет на продажу энергетических напитков школьникам. Ограничение уже действовало в отдельных регионах, а теперь распространится на всю страну, сообщил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.