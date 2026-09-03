Почему даже не бывшие в употреблении шины старше 10 лет лучше не использовать

Старение шин – процесс неизбежный. Примерный срок службы покрышки, как объяснил технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков, принято отсчитывать от даты ее производства: стандартные пять лет, которые обычно совпадают с гарантией большинства брендов.
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