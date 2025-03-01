22-летний Штрикер о том, что якобы завершает карьеру: «Я был крайне удивлен тем, что прочитал»

Ранее Neue Zürcher Zeitung написала, что швейцарец уйдет из тенниса «не позднее конца года», поэтому его тренерДитер Киндльман отказался продолжать с ним сотрудничество и дорабатывает последние три месяца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии