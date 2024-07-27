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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Новая угроза: Китай разоряет автомобильных гигантов ЕС по всей Европе

Новая угроза: Китай разоряет автомобильных гигантов ЕС по всей Европе

Представители китайского автопрома, обладая ресурсами и поддержкой государства, буквально разоряют местные автомобильные заводы Европы, создавая новую угрозу для и без того стагнирующего сектора промышленности ЕС.

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