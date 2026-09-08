Greenland's Icecap Grew This Year Authored by Paul Homewood via The Daily Sceptic, Greenland's icecap is melting away thanks to global warming, at least that is what we are told.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым