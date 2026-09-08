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Zero Hedge

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Greenland's Icecap Grew This Year

Greenland's Icecap Grew This Year

Greenland's Icecap Grew This Year Authored by Paul Homewood via The Daily Sceptic, Greenland's icecap is melting away thanks to global warming, at least that is what we are told.

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