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NYT: Дроны-драконы ВСУ поливают позиции ВС России раскаленным металлом

NYT: Дроны-драконы ВСУ поливают позиции ВС России раскаленным металлом

В ВСУ разработали и начали применять дроны, которые сбрасывают перед атакой на позиции подразделений ВС России раскаленный металл, сообщает The New York Times.

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