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В Черновцах 10 сентября готовят силовое выселение общины УПЦ МП из Свято-Духовского собора

Государственный исполнитель Андрей Антонюк при поддержке сил Национальной полиции объявил о принудительном выселении общины УПЦ МП из Свято-Духовского кафедрального собора в Черновцах 10 сентября 2026 года.

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