Доходы Burberry упали на фоне снижения спроса на предметы роскоши

Доходы Burberry в 1 финполугодии, завершившийся 30 сентября 2023 года, упали на фоне снижения спроса на предметы роскоши и предупредила инвесторов о вероятном недостижении целевого уровня по выручке по итогам 2023 года, сообщает Bloomberg.
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