В Тамбове еще одна пожилая женщина получила травмы в автобусе

Еще один несчастный случай произошел в Тамбове с участием пассажирского транспорта. Около девяти утра в районе дома №28 по улице Гастелло на остановке «Железнодорожный техникум» в автобусе упала пожилая женщина.
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