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Россияне снова массово закатывают банки: спрос на товары для заготовок вырос в несколько раз

Россияне снова массово закатывают банки: спрос на товары для заготовок вырос в несколько раз

Еще недавно домашняя консервация казалась занятием из прошлого — чем-то из эпохи дач, погребов и бесконечных банок с огурцами.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анатолий Страшко
Анатолий Страшкоизменено

Сужу по себе. Просто интересно экспериментировать с приготовлением и сравнивать потом с тем, что в магазине покупаю. Время много- пенсионер. Огород большой - дача. Занятие полезное для души и тела. Экономический вопрос - на заднем плане. Как и боязнь роста цен на продукты - чепуха. Я знаю, что многие дачники даже самогон начинают делать. Чтобы утилизировать выращенное.  Приобретают дорогие аппараты самогонные. Просто им интересно. Самому попробовать и друзей угостить. Во всяком случае торговля самогоном не процветает. Может у цыган только. Так на то они и цыгане.  Вот такой расклад одного из многих посетителей соцсети.