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Пятый канал

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Капсула времени: комета 3I/ATLAS прилетела из тьмы вселенной и хранит следы чужой системы

Капсула времени: комета 3I/ATLAS прилетела из тьмы вселенной и хранит следы чужой системы

Межзвездная комета 3I/ATLAS могла появиться в области своей родной звездной системы, куда почти не проникал свет, сообщает портал space.

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