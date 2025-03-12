НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
⚡️Новая схема мошенничества: списки на отключение света

⚡️Новая схема мошенничества: списки на отключение света Преступники посягнули на святое — на ЖКХ. Вам могут прислать сообщение с файлом, в котором якобы содержится список на отключение света.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх