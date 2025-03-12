⚡️Новая схема мошенничества: списки на отключение света Преступники посягнули на святое — на ЖКХ. Вам могут прислать сообщение с файлом, в котором якобы содержится список на отключение света.
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⚡️Новая схема мошенничества: списки на отключение света Преступники посягнули на святое — на ЖКХ. Вам могут прислать сообщение с файлом, в котором якобы содержится список на отключение света.