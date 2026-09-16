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Тульские новости

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Жители Ямны недовольны дорогой у школы №53

Жители Ямны недовольны дорогой у школы №53

На опасном участке дороги возле школы №53 нет тротуара, знаков и достаточного освещения. Светофор работает всего 20 секунд, что приводит к постоянным пробкам.

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