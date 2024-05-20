Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Селиванов
    Вот беда. Эбрахим Раиси, был нашим союзником. Теракт возможен!?"Ему доверял Хаме...
  • Nikolay Zakharov
    Если чист на руку,то отпустят,судя по должностям, отменный коррупционер.Чем запомнился ар...
  • Надежда Rudi
    Народ вооружается. Это плохо! К нам вернулись бандитские перестрелки и средневековье!Стрельба произошл...

Чем запомнился арестованный замред правительства Алтайского края Иван Кибардин?

Чем запомнился арестованный замред правительства Алтайского края Иван Кибардин?

20 мая стало известно об увольнении Кибардина с должности заместителя председателя краевого правительства Задержание заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина уже стало одним из главных событий месяца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Zakharov
Если чист на руку,то отпустят,судя по должностям, отменный коррупционер.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх