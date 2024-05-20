Чем запомнился арестованный замред правительства Алтайского края Иван Кибардин?

20 мая стало известно об увольнении Кибардина с должности заместителя председателя краевого правительства Задержание заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина уже стало одним из главных событий месяца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии