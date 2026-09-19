Максим Ликсутов объявил программу по обучению водителей беспилотников

В Москве создана программа обучения водителей для работы с беспилотными системами. Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, к 2030 году 2/3 трамваев столицы станут беспилотными, а к 2035 году - 90%.
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