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Эльбрус - 2 креста. Часть 2, с Востока на Юг

Эльбрус - 2 креста. Часть 2, с Востока на Юг

﻿﻿В Азау уже начали искать, где переночевать. И на поляне очень много людей. Все приличные хостелы заняты, в поселке Терскол какая-то авария и нет холодной воды, поэтому мы решили переночевать в Азау в отеле «Зимний рай» за 1500 рублей с человека.

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