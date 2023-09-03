Эльбрус - 2 креста. Часть 2, с Востока на Юг

﻿﻿В Азау уже начали искать, где переночевать. И на поляне очень много людей. Все приличные хостелы заняты, в поселке Терскол какая-то авария и нет холодной воды, поэтому мы решили переночевать в Азау в отеле «Зимний рай» за 1500 рублей с человека.