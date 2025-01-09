Во Владивостоке амурский тигр пришел на горнолыжный курорт

Во Владивостоке на горнолыжном курорте заметили амурского тигра. Хищника сейчас ищут охотоведы. «Специалисты охотнадзора отслеживают конфликтного тигра в районе базы отдыха «Лесная поляна» во Владивостоке.
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