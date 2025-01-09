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Во Владивостоке амурский тигр пришел на горнолыжный курорт

Во Владивостоке амурский тигр пришел на горнолыжный курорт

Во Владивостоке на горнолыжном курорте заметили амурского тигра. Хищника сейчас ищут охотоведы. «Специалисты охотнадзора отслеживают конфликтного тигра в районе базы отдыха «Лесная поляна» во Владивостоке.

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