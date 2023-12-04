В России острая нехватка рабочих кадров

В исследовании SuperJob говорится, что за последний год в России значительно вырос дефицит рабочей силы, спрос на сотрудников со стороны работодателей растёт, а найти подходящих кандидатов становится все сложнее.
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