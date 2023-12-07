В Ульяновске полицейские задержали подозреваемых в хищении топлива из магистрального нефтепровода

«Сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области пресечена деятельность межрегиональной группы, которая специализировалась на хищении топлива из магистрального нефтепровода.
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