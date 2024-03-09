Переводчик Зеленского не справился с переводом слов Эрдогана

Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency Переводчик президента Украины Владимира Зеленского не смог перевести слова лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время визита главы киевского режима в Турцию.
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