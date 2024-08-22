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Энциклопедия Техники

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НАСА в сотрудничестве с компанией L3Harris Technologies объявило о прогрессе в разработке новой версии двигателя RS-25, предназначенного для миссий «Артемида», начиная с «Артемиды IV»

НАСА в сотрудничестве с компанией L3Harris Technologies объявило о прогрессе в разработке новой версии двигателя RS-25, предназначенного для миссий «Артемида», начиная с «Артемиды IV»

﻿﻿НАСА в партнерстве с L3Harris Technologies объявило о прогрессе в разработке новой версии двигателя RS-25 для миссии Artemis, начиная с Artemis IV.

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